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مانشستر يونايتد يتلقى دفعة معنوية قبل معركة الدوري الأوروبي

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مانشستر يونايتد يتلقى دفعة معنوية قبل معركة الدوري الأوروبي مانشستر يونايتد يتلقى دفعة معنوية قبل معركة الدوري الأوروبي

التحرير

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تلقى عشاق مانشستر يونايتد أنباء سارة قبل مواجهة سيلتا فيجو، غدًا الخميس، في ذهاب نصف نهائي الدوري الأورووبي، وذلك من خلال عودة الثلاثي إيريك بايلي وكريس سمالينج وفيل جونز لتدعيم خط الدفاع، إلى جانب عودة بول بوجبا من جديد للتدريبات الجماعية للفريق، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وغاب بوجبا عن مباراتي مانشستر سيتي وسوانزي سيتي، والتي تعادل فيهما الشياطين الحمر، بينما غاب كل من سمالينج وجونز من إصابتهما مع الإنجليزي في شهر مارس الماضي، وأخيرًا تعرض بايلي لإصابة في مباراة سوانزي الأخيرة وحامت الشكوك حول قدرته على اللحاق بمباراة سيلتا فيجو.

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ويعاني مانشستر يونايتد العديد من الإصابات التي ضربت الفريق مؤخرًا، فبجانب الرباعي السابق ذكرهم، يغيب عن صفوف الفريق أيضا كل من زلاتان إبراهيموفيتش وماركوس روخو ولوك شاو إلى جانب تيموثي فوسو مينساه.

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التحرير

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