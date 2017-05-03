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مدرب بايرن ميونيخ السابق: الفريق لا يحتاج لصفقات كبيرة

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مدرب بايرن ميونيخ السابق: الفريق لا يحتاج لصفقات كبيرة مدرب بايرن ميونيخ السابق: الفريق لا يحتاج لصفقات كبيرة

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أشار مدرب بايرن ميونيخ السابق، أوتمار هيتسفيلد، إلى عدم حاجة الفريق البافاري لإنفاق الكثير من الأموال في الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك حسبما نقلت "سكاي سبورتس".

وأوضح هيتسفيلد بأن بايرن ميونيخ لن يشهد تغييرات جذرية، ففي خط الهجوم يتواجد النجم روبرت ليفاندوفسكي إلى جانب فرانك ريبيري وأريين روبين، فعلى الرغم من كبر سنهم بعض الشيء إلا أنهم لا يزالون يقدمون أعلى المستويات.

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وأشار هيتسفيلد إلى أن التعاقد مع أي مهاجم آخر لن يخدم مصلحة الفريق بقدر ما سيثير ضجة كبيرة.

يذكر أن بايرن ميونيخ ضمن بالفعل التعاقد مع كل من نيكلاس سوليه وسيباستيان رودي من هوفنهايم لتعزيز صفوف الفريق الموسم المقبل، بعد توديعه كأس ألمانيا من نصف النهائي أمام دورتموند وتوديع دوري الأبطال من ربع النهائي أمام ريال مدريد والاكتفاء بالتتويج بلقب الدوري الألماني فقط هذا الموسم.

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