إيسكو مرشح للانتقال إلى «البريمييرليج»

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أوضحت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، أن لاعب ريال مدريد إيسكو، بات هدفًا واضحًا لناديي مانشستر سيتي وليفربول للتعاقد معه الموسم المقبل، وذلك في ظل ابتعاده عن التشكيل الأساسي للريال هذا الموسم تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وأشارت الصحيفة "الإسبانية"، إلى رغبة بيب جوارديولا الكبيرة في التعاقد مع إيسكو ليقود ثورة مانشستر سيتي الموسم المقبل، بينما يهدف يورجين كلوب مدرب لفيربول في التعاقد مع اللاعب الإسباني لتعويض الرحيل المحتمل لنجم الفريق فيليب كوتينيو لصفوف برشلونة.

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ومن جانبه، يرغب ريال مدريد في تجديد عقد إيسكو حتى عام 2020 مع مضاعفة أجره، حيث من المنتظر أن يحصل على 96 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع أي نحو 5 مليون إسترليني سنويًا، ليصبح في الفئة الثانية في أجور لاعبي الريال خلف كل من كريستيانو رونالدو وجاريث بيل وسيرجيو راموس وتوني كروس ولوكا مودريتش وكريم بنزيمة.