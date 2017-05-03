إعادة تأهيل وبناء عدد من المنازل لسيدات معيلات بدير مواس بالمنيا

المنيا - ريمون الراوي:

سلمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس بالمنيا، عددًا من المنازل التي جرى إعادة بنائها وتأهيلها لسيدات معيلات، بتمويل قدره 400 ألف جنيه من الخطة الموحدة للعام المالي 2016-2017، ضمن مشروعات النهوض بالمرأة التابع لإدارة شئون المرأة بديوان عام المحافظة.

حضر التسليم، المهندس علي مقبول رئيس مركز ومدينة دير مواس، وأميرة عبد الفتاح مدير إدارة مدير إدارة المرأة والأمومة والطفولة بالمحافظة، وعدد من السيدات المعيلات.

من جانبها، قالت أميرة عبد الفتاح: "إن المشروع يستهدف الحالات الحرجة؛ بهدف تحسين الأحوال المعيشية للسيدات الفقيرات وأطفالهن في الحصول على مسكن مناسب آمن وصحي، مؤكدة أن اختيار الحالات تم بناءً على بحث اجتماعي تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص".