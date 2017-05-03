حبس ٤ أشخاص بتهمة الانضمام للإخوان والتحريض على العنف بالفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

قررت نيابة بندر الفيوم، اليوم الأربعاء، حبس 4 عناصر إخوانية 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كان ضباط الأمن الوطني بالمحافظة، ألقوا القبض 4 ممن يعملون بالتدريس متهمين بالانضمام لتنظيم جماعة الإخوان بمدينة الفيوم، وبحوزتهم أوراق تنظيمية وكتب لمؤسس الجماعة حسن البنا.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية محظورة، طبقًا لأحكام القانون، وحيازة كتب ومنشورات تحض على كراهية نظام الحكم، وبث الروح العدائية بين المواطنين، والتحريض على رجال الجيش والشرطة.