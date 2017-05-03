بارنييه: تسديد الحسابات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا "ليس عقابا"



بروكسل (أ ف ب)

قال كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه، الأربعاء خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، إنه يجب تسديد الحسابات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في إطار بريكست "والأمر ليس عقابا".

واضاف بارنييه بمناسبة عرض طروحاته للمفاوضات المقبلة التي اقترحتها المفوضية على الدول ال27 الأعضاء "على بريطانيا أن تفي بكافة تعهداتها بموجب تسوية مالية واحدة. الأمر ليس عقابا ولا ضريبة خروج".

وأوضح "أن البعض وجد أوهاما مفادها أنه لن يكون لبريكست اي آثار مادية على حياتنا أو أن المفاوضات يمكن أن تجرى بسرعة".