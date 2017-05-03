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أبو العلا: إنفاق «الصيادلة» أموالا بالجرائد لتعترض على القانون «سفه»

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أبو العلا: إنفاق «الصيادلة» أموالا بالجرائد لتعترض على القانون «سفه» أبو العلا: إنفاق «الصيادلة» أموالا بالجرائد لتعترض على القانون «سفه»

التحرير

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شن الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، هجومًا حادًا على نقابة الصيادلة بسبب قانون مزاولة مهنة الصيدلة، قائلا إنه «من السفه أن تصرف النقابة أموالا في الجرائد لتسجيل اعتراضها على القانون».

وأضاف أبو العلاء خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، لاستكمال مناقشة مشرعات القوانين المقدمة بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، أن النقابة طالبت رئيس البرلمان بوقف مناقشة المشروعات المحالة إلى اللجنة.

وأوضح النائب أنه ليس من حق النقابة أن تشترط على البرلمان أو مناشدة رئيس الجمهورية وقف مناقشة القوانين، لأن رأيهم في النهاية "استشاري".

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ومن جهتها، تمسكت الدكتورة عزة ياسين، ممثلة وزارة الصحة خلال الاجتماع، بحق الصيادلة دون غيرهم في الدعاية للأدوية، ضمن تعريف مهنة الصيدلة في مشروع قانون تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة.

وقالت ياسين "يجب أن أعطي الدعاية لأصحابها الصيادلة الدارسين لها وصانعيها"، مضيفة أن قانون مزاولة المهنة حينما وضع عام ١٩٥٥ ضم البيطريين وأطباء الأسنان حيث كان خريجي كليات الصيدلة مثل الآن حوالي ٢٢٠ ألف خريج سنويا.

وتدخل رئيس لجنة الشئون الصحية النائب محمد العماري، قائلا: «ليس فقط الصيادلة من يعانون من البطالة بل كل البلد». 

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التحرير

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