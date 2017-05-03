مروان: إعادة مناقشة الاستثمار بسبب «تحديد دور الوزارات»

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قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن عددًا من مواد مشروع قانون الاستثمار الجديد، التي طالبت الحكومة إعادة المداولة بها، كان بها عدم وضوح في الصياغة وتحديد أدوار الوزارات المختلفة.

وأضاف مروان خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية، اليوم الأربعاء، أن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أعلنت خلال الجلسة العامة أمس، "عدم تمسكها بتخصصات الوزارات الأخرى"، موضحًا أن نصوص القانون لم تكن واضحة في تحديد مسؤوليات الوزارات المختلفة.

وأوضح الوزير أن الهدف من اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، اليوم، هو وضع النقاط فوق الحروف، حتى تكون أدوار الوزارات متكاملة وليست متعارضة.

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وكشف أن القانون الجديد ينظم العلاقة بين وزارات مختلفة، وبناءً عليه رأت الحكومة أن يكون إصدار اللائحة التنفيذية بقرار من شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بعد العرض على مجلس الوزراء، حتى تكون التعليمات ملزمة لكل الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون.

وأشار مروان إلى أن هناك بعض الملاحظات الخاصة بوزارات المالية والإسكان والتجارة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رغم أنها غير موجودة بالقانون، موضحًا أنه تقدم بخطاب للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بتلك التعديلات.

ومن جانبه، أشار النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية إلى أن المادة التي تحدثت عنها وزارة الاتصالات هي المادة الخاصة بالمناطق الاستثمارية التكنولوجية، لافتًا إلى أنها كانت موجودة في مشروع القانون الوارد الحكومة بالمادة رقم 84.