السادات: آن الآوان للتعامل بواقعية مع صورتنا أمام العالم

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قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن هناك صورة مغلوطة عن مصر داخل العديد من مؤسسات صنع القرار ومراكز الفكر والأبحاث والدراسات والإعلام وأروقة بعض البرلمانات فى العالم، لافتًا إلى أن هذه الصورة يجب أن تتغير بالإقناع وتوضيح الحقائق ومخاطبة الخارج، من خلال وجوه وشخصيات لها مصداقية وتأثير فضلا عن أهمية الاعتراف بأخطائنا والتأكيد على تصحيحها ومحاسبة المخطئين وليس العناد والمكابرة والتغني المستمر بأننا في أحسن حال ونمضي في الطريق الصحيح، لأن الواقع يأتي أحيانا بما يخالف ذلك.

وأوضح السادات، في تصريح له أن ما حدث خلال لجنة الاستماع الأخيرة بالكونجرس الأمريكي والتي تم فيها استضافة ثلاث خبراء "نعرفهم جيدا" للتحدث عن مصر والمؤتمر الصحفي الذى عقده المفوض السامي لحقوق الإنسان يدل على أن هناك صورة سلبية تم تصديرها واستقرت في أذهان البعض، الأمر الذي يحتاج إلى تعامل وتدارك سريع، لأنه يتكرر فى لقاءات ومنتديات دولية مختلفة.

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وتابع: "أثناء رئاستى للجنة حقوق الانسان بالبرلمان تقابلت ومجموعة من النواب المحترمين مع المفوض السامى لحقوق الإنسان بجنيف وقد كان مستعدا للتعاون مبديا مرونة وتفهم صحيح للواقع المصرى بعكس الحال الذى عليه الآن واللغة والاسلوب الذى يتحدث به الآن عن الأوضاع فى مصر".

وأشار رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى أن الفرصة ما زالت مواتية لتصحيح كل ماهو غير حقيقى، وكما أن مصر تحتاج لعلاقات طيبة مع دول العالم، فهو يحتاج مصر القوية التى ترتكز على أسس العدل والمواطنة والمساواة .دعونا نواجه أنفسنا بالحقائق ونبدأ بإصلاح حقيقى يلمسه المواطن المصرى والعالم من حولنا.