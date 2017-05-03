غلاب: مصر كلها تنتظر قانون الاستثمار

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قال النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قانون الاستثمار تنتظره مصر كلها، والمستثمرون بالخارج، مشيرًا إلى أن القانون من أهم التشريعات المطلوبة لتحسين مناخ الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي، والعديد من الاستثمارات العربية والأجنبية ترغب في التوسع داخل السوق المصرية، ولكنها كانت تنتظر صدور القانون.

وأضاف غلاب، في تصريح صحفي، أن التشريعات الاقتصادية السابقة كانت تمثل عائقًا أمام جذب الاستثمارات، لافتًا إلى أن نجاح الدولة في إصدار التشريعات المناسبة على تهيئة المناخ الاقتصادي الملائم، يؤدى إلى استجابة المستثمرين للتوسع الاستثماري، وبالتالي ترتفع أحجام الاستثمارات، وتتزايد معدلات النمو، مما يؤدي إلى زيادة الصادرات، وانخفاض مستويات البطالة.

وتابع النائب "مسودة القانون التي أرسلتها الحكومة، حدثت عليها تعديلات كثيرة في المواد والصياغة، سواء من حيث عدد المواد، أو من حيث التبويب والصياغة. ونتيجة للخبرات المتراكمة للنواب، خلال الفترة الماضية، وصلنا إلى القانون بشكله الحالى، بحيث يكون حافزا للاستثمار فى مصر، من خلال وجود ضمانات عديدة للدولة وحوافز للمستثمرين".

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وأشار غلاب، إلى أنه بعد وصول مسودة القانون من الحكومة وهى 140 مادة، ثم 114 مادة، توصلنا بعد الدمج والحذف إلى 92 مادة، وكان لابد من الترتيب والتسلسل المنطقى والقانونى، بحيث يكون الباب الأول هو باب التعريفات، حتى يعرف المستثمر حقوقه وواجباته، فشمل الأحكام العامة وما بها من تعريفات وأهداف ومبادىء القانون، حيث إنها تتضمن الرسائل الإيجابية للمستثمر.

وأضاف "كان لابد أن يكون الباب الثانى متضمنا الضمانات والحوافز، وإن كانت الحوافز لا تزال نقطة خلافية بين المجلس ووزارة المالية، وأتوقع حلها سريعًا، وكذلك نظم الاستثمار، والمناطق الحرة، والمناطق الاستثمارية المتخصصة، وهى مستحدثة فى القانون، وهى تتيح لأى قطاع أن تكون له منطقة استثمارية متخصصة، مثل الاستثمار فى الأخشاب أو الجلود أو التكنولوجيا، وهذه المناطق قد تكون استثمار داخلى أو منطقة حرة، المناطق الاستثمارية المتخصصة".

وأوضح رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الغرض من ذلك هو أن يكون القانون سهلا وميسرا، وأن يعرف كل مستثمر ما له وما عليه، فالمستثمر دائما يضع جل اهتمامه على القوانين التي تحمي استثماره.