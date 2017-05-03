مصدر: السيسي قد يلتقي «حفتر والسراج» في أبو ظبي

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قال مصدر مقرب من رئيس المجلس الرئاسي الليبي: إنه "من المحتمل أن يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلا من فايز السراج رئيس المجلس الانتقالي الليبي، والمشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، في العاصمة الإماراتية أبوظبي".

وأضاف "المصدر" في تصريح، اليوم الأربعاء، أن ما توصلت إليه المباحثات بين حفتر والسراج، تظل سرية لضمان نجاح مساعي التوصل إلى اتفاق.

وأكد أن هناك احتمال بإجراء لقاء آخر بين حفتر والسراج في القاهرة قريبًا"، بحسب "سبوتنيك".

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وسيصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إلى أبوظبي في زيارة تستغرق يومين، يجري خلالها مباحثات حول مختلف القضايا الدولية والإقليمية.