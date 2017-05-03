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"تنشيط السياحة": استقبال 1019 سائحًا بـ"تونة الجبل" في أبريل الماضي

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مصراوي Masrawy

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المنيا ــ ريمون الراوي:

أعلن مكتب تنشيط السياحة بمنطقة آثار "تونة الجبل" بالمنيا، اليوم الأربعاء، عن تواصل توافد سائحين أجانب على المنطقة الأثرية بتونة الجبل خلال الموسم الحالي.

وكشف فرج عبد العزيز، مدير مكتب تنشيط السياحة بمنطقة تونة الجبل، عن استقبال منطقة آثار "تونة الجبل" لـعدد 1019 زائرًا، بينهم 267 سائحًا أجنبيًّا، خلال شهر أبريل الماضي، و752 زائرًا مصريًّا، بينهم طلبة مدارس وجامعات الفيوم وطنطا وحلوان.

ولفت عبد العزيز، إلى أن هذه الأعداد من الزوار، بخلاف البعثات الأجنبية التي تعمل في جنوب المنيا، ومنها البعثة البلجيكية في دير البرشا، والبعثة الفرنسية في باويط بديروط، والبعثة الإنجليزية بتل العمارنة.

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