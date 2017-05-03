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"سلامة" يبحث مع سفير أستراليا بالقاهرة تدريب وتأهيل الصحفيين

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"سلامة" يبحث مع سفير أستراليا بالقاهرة تدريب وتأهيل الصحفيين "سلامة" يبحث مع سفير أستراليا بالقاهرة تدريب وتأهيل الصحفيين

مصراوي Masrawy

عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين

القاهرة - (أ ش أ):

استقبل عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، اليوم الأربعاء، سفير دولة أستراليا بالقاهرة نيل هوكنز؛ لبحث التعاون مع الجانب الأسترالي في مجال تطوير المهنة والتدريب.

وأوضح سلامة أن اللقاء تناول بشكل رئيسي التدريب والتأهيل، وتقديم خبرات الجانب الأسترالي لمصر لإنشاء مركز التدريب المقرر بمبنى النقابة على مستوى عالمي ، وايضاً الاتفاق على تبادل زيارات بين الوفود الصحفية من البلدين. ​

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