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14 مايو.. نظر استئناف إيمان البحر درويش على براءة هاني شاكر من تهمة البلاغ الكاذب

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14 مايو.. نظر استئناف إيمان البحر درويش على براءة هاني شاكر من تهمة البلاغ الكاذب 14 مايو.. نظر استئناف إيمان البحر درويش على براءة هاني شاكر من تهمة البلاغ الكاذب

مصراوي Masrawy

استئناف إيمان البحر درويش على براءة هاني شاكر

كتب – محمود السعيد:

حددت نيابة مدينة نصر أول، برئاسة المستشار أحمد لبيب، جلسة 14 مايو المقبل، لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من الفنان إيمان البحر درويش، على الحكم الصادر من محكمة جنح مدينة نصر، ببراءة الفنان هاني شاكر والفنانة نادية مصطفى من تهمة البلاغ الكاذب ضده.

كانت محكمة جنح مدينة قد قضت ببراءة القنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين والمطربة نادية مصطفى من تهمة البلاغ الكاذب والتزوير بحق الفنان إيمان البحر درويش.

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