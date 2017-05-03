الأهلي يدرس السفر بطائرة خاصة لمواجهة القطن الكاميروني

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يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي فكرة سفر الفريق إلى الكاميرون على متن طائرة خاصة؛ من أجل مواجهة القطن الكاميروني في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر أن يحدد الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، موعد السفر للكاميرون وفقًا لارتباطات الفريق في المرحلة المقبلة.

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وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد حدد يوم 23 مايو الجاري في الرابعة عصرًا موعدًا لإقامة المباراة.

ويدير اللقاء الحكم الجنوب الإفريقي فيكتور ميجيل، ويعاونه كلٌّ من الجابوني شيوفيل فينجا والجنوب إفريقي أوهانيس سيلو، أما الحكم الرابع، فسيكون كريستوف هاريسون من جنوب إفريقيا أيضا، ويراقب المباراة التوجولي براهيما باري.