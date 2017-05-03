طموحات سموحة تصطدم بالداخلية.. والمصري يسعى لاصطياد ذئاب الجبل

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تستأنف اليوم الإربعاء، مباريات الأسبوع الـ27 من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، حيث يستضيف فريق سموحة نظيره الداخلية فى تمام الساعة الرابعة إلا الربع، على استاد «برج العرب».

ويدخل سموحة اللقاء بقيادة مديره الفني مؤمن سليمان، في محاولة تدراك التعادل الأخير أمام وادي دجلة من أجل الدخول في المربع الذهبي، حيث يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 43 نقطة.

بينما سيحاول الداخلية بقيادة علاء عبد العال، في الهروب من دوامة الهبوط، وتدراك هزيمة الفريق الأخيرة أمام مصر المقاصة في الجولة الماضية، حيث يحتل الفريق المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 20 نقطة.

والتقي الفريقان من قبل فى 8 مباريات في بطولة الدوري، حيث نجح سموحة في الفوز بـ5 مباريات، بينما نجح الداخلية في الفوز بمباراتين فقط.

ونجح سموحة في تسجيل 10 أهداف في مرمي الداخلية، ويعد هاني العجيزي لاعب سموحة السابق أكثر من سجل في مرمى الفريق الشرطي بـ3 أهداف، بينما سجل الداخلية 4 أهداف فقط في مرمي سموحة، ويعد حسام باولو أكثر من سجل في مرمي الفريق السكندري برصيد هدفين.

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وفي ثاني المواجهات يستضيف فريق المصري البورسعيدي نظيره المقاولون العرب، في تمام الساعة التاسعة، وستقام المباراة على استاد «برج العرب».

ويدخل الفريق البورسعيدي اللقاء بقيادة حسام حسن، في محاولة الحفاظ على مركزه في المربع الذهبي، خاصة بعد خسارة الفريق الأخيرة أمام الإسماعيلي في الجولة الماضية، حيث يحتل الفريق المركز الرابع برصيد 43 نقطة.

بينما سيحاول المقاولون بقيادة محمد عودة، التقدم أكثر فى جدول الترتيب، حيث يحتل ذئاب الجبل المركز الـ11 برصيد 33 نقطة.

والتقى الفريقان من قبل في 65 مباراة، وفاز الفريق البورسعيدي في 14 مباراة، فقط بينما فاز ذئاب الجبل في 20 مباراة، وتعادلا في 30 مباراة.

ونجح المصري في تسجيل 46 هدفًا في شباك المقاولون ،وكان «جمال جودة» أكثر من سجل في صفوف ذئاب الجبل برصيد 8 أهداف،بينما نجح المقاولون في تسجيل 61 هدفًا، ويعد «حمدي نوح» لاعب الفريق السابق هو أكثر من سجل في مرمى المصري برصيد 4 أهداف.