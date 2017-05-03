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البدري يستقر على قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

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البدري يستقر على قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش البدري يستقر على قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

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كتب- أحمد سعيد و أحمد شحاتة

أعلن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة فريقه لمواجهة طلائع الجيش، غدًا الخميس، في الجولة 27 من منافسات الدوري الممتاز. 

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمي: شريف إكرامي وأحمد عادل ومحمد الشناوي.

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 خط الدفاع: على معلول ومحمد نجيب ومحمد هاني ورامي ربيعة وباسم على وصبري رحيل.

خط الوسط: عمرو السولية وحسام غالي وعبد الله السعيد ووليد سليمان وأكرم توفيق ومؤمن زكريا وميدو جابر وعمرو بركات وكريم نيدفيد.

خط الهجوم: جونيور أجايي وسليماني كوليبالي وعمرو جمال.

بينما تم استبعاد أحمد فتحي وأحمد حجازي بسبب الإصابة، وسعد الدين سمير بسبب التجنيد، وحسين السيد وعماد متعب وصالح جمعة وأحمد حمودي ومسعد عوض لأسباب فنية.

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التحرير

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