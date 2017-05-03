بدء توافد رؤساء الأندية لحضور قرعة البطولة العربية

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وصل الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر السعودي، إلى القاهرة صباح اليوم الأربعاء، للمشاركة في قرعة البطولة العربية للأندية بمصر، والتي ستقام يوم الجمعة المقبل تحت سفح الأهرامات.

كما وصل عبد الرحمن النمر نائب رئيس نادي الهلال السعودي، للمشاركة في أحداث القرعة العربية، والتي يشارك بها 12 فريقا من الدول العربية.

وتشهد القرعة تواجد رئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس اتحاد مدغشقر لكرة القدم؛ أحمد أحمد، الذي أكد دعمه للبطولة.

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وستجرى القرعة تحت سفح الاهرامات الساعة 8.00 مساء، بحضور الأمير تركي بن خالد رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، وممثلي الأندية الـ 12 المشاركة في البطولة وهي: الأهلي والزمالك (مصر) الهلال والنصر (السعودية) والترجي (تونس) والفتح الرباطي (المغرب) والوحدة (الإمارات)الفيصلي (الأردن) والمريخ (السودان) والنفط (العراق) ونصر حسين داي (الجزائر) والعهد (لبنان).

وأنهت اللجنة المنظمة للبطولة كافة استعداداتها لإجراء قرعة البطولة التي ستقام بنظام الدوري من دور واحد، حيث ستقسم الأندية إلى ثلاث مجموعات يتأهل الأول من كل مجموعة إلى جانب أفضل ثاني في المجموعات للدور نصف النهائي.

وحرص الاتحاد العربي لكرة القدم برئاسة الأمير تركي بن خالد على نجاح البطولة من خلال مشاركة أقوى الأندية في تجمع رياضي رائع، لعودة المنافسات القوية لكرة القدم العربية، ورصد الاتحاد العربي جوائز مالية للبطولة تصل إلى 3 ملايين دولار.