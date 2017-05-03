الجزيرة يصطدم بالزمالك والأهلي مع سبورتنج في «سوبر السلة»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تقام اليوم الإربعاء، منافسات الجولة الرابعة، من مباريات الدورة المجمعة الأولى من نهائي سوبر السلة، والتي تقام في صالة المركز الأوليمبي للقوات المسلحة بسموحة.

وتنطلق المباريات بديربي الإسكندرية في تمام الساعة الرابعة، بين الاتحاد صاحب المركز الخامس برصيد 5 نقاط، وسموحة صاحب المركز السادس والأخير برصيد 4 نقاط.

شاهد أيضا

وفي تمام السادسة تأتي ثاني المباريات، حيث يلتقي النادي الأهلي حامل اللقب، وصحاب المركز الثاني برصيد 7 نقاط، مع سبورتنج بطل كأس مصر الذي يمتلك نفس عدد النقاط.

وتقام آخر مباريات اليوم فى تمام الثامنة مساءً، بلقاء الجزيرة صاحب الصدارة برصيد 9 نقاط، مع الزمالك صاحب المركز الثاني مكرر برصيد 7 نقاط.