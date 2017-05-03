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الجزيرة يصطدم بالزمالك والأهلي مع سبورتنج في «سوبر السلة»

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الجزيرة يصطدم بالزمالك والأهلي مع سبورتنج في «سوبر السلة» الجزيرة يصطدم بالزمالك والأهلي مع سبورتنج في «سوبر السلة»

التحرير

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تقام اليوم الإربعاء، منافسات الجولة الرابعة، من مباريات الدورة المجمعة الأولى من نهائي سوبر السلة، والتي تقام في صالة المركز الأوليمبي للقوات المسلحة بسموحة.

وتنطلق المباريات بديربي الإسكندرية في تمام الساعة الرابعة، بين الاتحاد صاحب المركز الخامس برصيد 5 نقاط، وسموحة صاحب المركز السادس والأخير برصيد 4 نقاط.

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وفي تمام السادسة تأتي ثاني المباريات، حيث يلتقي النادي الأهلي حامل اللقب، وصحاب المركز الثاني برصيد 7 نقاط، مع سبورتنج بطل كأس الذي يمتلك نفس عدد النقاط.

وتقام آخر مباريات اليوم فى تمام الثامنة مساءً، بلقاء الجزيرة صاحب الصدارة برصيد 9 نقاط، مع صاحب المركز الثاني مكرر برصيد 7 نقاط.

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التحرير

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