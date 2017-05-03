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«الكاف» يعلن مواعيد مباريات الجولة الأولى لـ«دوري الأبطال»

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«الكاف» يعلن مواعيد مباريات الجولة الأولى لـ«دوري الأبطال» «الكاف» يعلن مواعيد مباريات الجولة الأولى لـ«دوري الأبطال»

التحرير

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن مواعيد مباريات الجولة الأولى من دوري مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت المواعيد النهائية التي أعلنها الكاف كالتالي:

المجموعة الأولى

النجم الساحلي التونسي X فيروفيارو الموزمبيقي، يوم12 مايو،الساعة السابعة مساءً، فى مدينة سوسة

الهلال السوداني X المريخ السوداني، يوم 12 مايو، الساعة التاسعة مساءً، في مدينة أم درمان

المجموعة الثانية

المصري X كابس يونايتد الزامبي، يوم 12 مايو الساعة التاسعة مساءً، في  الإسكندرية

شاهد أيضا

اتحاد العاصمة الجزائري X أهلي طرابلس الليبي، يوم 12 مايو، الساعة السابعة مساءً، في الجزائر

المجموعة الثالثة

صن داونز الجنوب إفريقي X  سان جورج الأثيوبي، يوم 13 مايو، الساعة الخامسة مساءً، في جنوب أفريقيا

الترجي التونسي X فيتا كلوب الكونغولي يوم 12 مايو، الساعة الخامسة مساءً، في تونس

المجموعة الرابعة

الأهلي المصري X زاناكو الزامبي، يوم 13 مايو، الساعة السابعة مساءً، في الإسكندرية

الوداد المغربي X القطن الكاميروني، يوم 14 مايو، الساعة العاشرة مساءً، في الدار البيضاء "كازابلانكا"

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التحرير

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