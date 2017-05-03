نائب: شيخ الأزهر "خط أحمر".. ولن نسمح بالاقتراب منه

كتب- أحمد علي:

أعلن النائب مجدي بيومي، عضو مجلس النواب، رفضه لمشروع القانون المُقدم من قبل النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بالمجلس، والخاص بتعديلات قانون الأزهر الشريف.

وقال بيومي -في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، الأربعاء - إن "شيخ الأزهر خط أحمر والدستور حصن المنصب ومنحه الاستقلال التام، ولا يجب علينا كنواب أن نوافق على قانون يخالف الدستور".

وأضاف بيومي، أن شيخ الأزهر رمز للإسلام الوسطي القائم على السلام والتسامح في العالم كله، مشيرًا إلى أن الأزهر كان وسيظل منارة للعلم في العالم كله.

واستنكر عضو مجلس النواب، الحملة الشرسة التي يقودها بعض الإعلاميين ضد الإمام الأكبر، مشيرًا إلى أن العالم كله يقدره، فلايجب لأن يُهان في بلده.​