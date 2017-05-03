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العاهل السعودي يبحث مع رئيس الأركان الباكستاني محاربة الإرهاب

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العاهل السعودي يبحث مع رئيس الأركان الباكستاني محاربة الإرهاب العاهل السعودي يبحث مع رئيس الأركان الباكستاني محاربة الإرهاب

مصراوي Masrawy

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز

الرياض ( د ب أ)
بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الاربعاء مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني الفريق الأول الركن زبير محمود حيات، الذي يزور المملكة حاليا التعاون بين دول "التحالف الإسلامي العسكري" لمحاربة الإرهاب.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (واس) أن الملك سلمان استعرض خلال الاجتماع " العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين"، إضافة الى "بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وبخاصة التعاون بين دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".

ويأتي اللقاء بعد أيام من موافقة الباكستانية على منح شهادة عدم اعتراض للرئيس السابق للأركان العامة للجيش الجنرال رحيل شريف، لقيادة تحالف يضم 39 دولة من الدول الإسلامية بقيادة السعودية.

وكانت السعودية قد أعلنت في شهر ديسمبر عام 2015 عن تشكيل تحالف إسلامي يهدف إلى مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.

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