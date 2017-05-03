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قطبا مانشستر يترقبان موقف والكر بعد تدهور علاقته مع بوكيتينو

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قطبا مانشستر يترقبان موقف والكر بعد تدهور علاقته مع بوكيتينو قطبا مانشستر يترقبان موقف والكر بعد تدهور علاقته مع بوكيتينو

التحرير

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أشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى تدهور العلاقة بين مدرب توتنهام ماوريسيو بوكيتينو، ومدافعه كيلي والكر، وذلك بعدما جلس المدافع الإنجليزي على مقاعد البدلاء في 2 من أكبر مباريات السبيرز هذا الموسم، أمام تشيلسي في نصف نهائي كأس الاتحاد، وفي الديربي أمام أرسنال.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن العديد من الأندية الإنجليزية ترغب في استغلال ذلك التدهور من خلال التعاقد مع المدافع الإنجليزي البالغ من العمر 26 عامًا، ويأتي على رأسها قطبي مانشستر إلى جانب تشيلسي، على الرغم من رفض رئيس النادي دانيل ليفي بيع نجوم الفريق إلى أحد الفرق اللندنية.

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ويعد والكر واحد من أبرز وأسرع المدافعين في الدوري الإنجليزي، ولا يعاني في الوقت الحالي من أي مشاكل على صعيد اللياقة البدنية، ويحرص بوكيتينو في بعض الأحيان على تدوير تشكيل توتنهام، إلا أنه دائمًا ما يعتمد على والكر في المباريات الكبرى.

والجدير بالذكر أن والكر جدد عقده مع توتنهام لخمس سنوات إضافية في شهر سبتمبر الماضي، مقابل الحصول على 65 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، ليضع رئيس النادي في موقف قوى أمام الفرق الراغبة في الحصول على خدماته، وسيكون من شأن رحيل والكر أن يمنح الفرصة لتريبر في أن يصبح الخيار الأول في مركز الظهير الأيمن للسبيرز.

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التحرير

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