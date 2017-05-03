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جيرو يؤجل حسم مستقبله مع أرسنال بسبب فينجر

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جيرو يؤجل حسم مستقبله مع أرسنال بسبب فينجر جيرو يؤجل حسم مستقبله مع أرسنال بسبب فينجر

التحرير

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أكد ميشيل مانيولو، وكيل أعمال أوليفيه جيرو، أن اللاعب الفرنسي سيحسم مستقبله مع أرسنال بعد تحديد مصير أرسين فينجر مع المدفعجية، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وقدم المهاجم الفرنسي مستوى مميزًا مع الفريق في بداية العام، قبل أن ينخفض مستواه بشدة، وفشل في تسجيل أكثر من هدف في آخر 8 مباريات خاضها في الدوري الإنجليزي، ولم يحسم أرسين فينجر مصيره بالاستمرار على رأس القيادة الفنية لأرسنال من عدمه، الأمر الذي فتح باب التكهنات بشأن رحيل نجوم الفريق.

وأوضح مانيولو أن الشائعات التي أثيرت في الأونة الأخيرة حول مفاوضات بين جيرو ونادي مارسيليا لا أساس لها من الصحة، مشيرًا إلى أن اللاعب الفرنسي يرغب في التركيز على مساعدة الفريق في الوقت الحالي في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وفقط.

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وعن مستقبل جيرو، أشار مانيولو إلى رغبته في معرفة مستقبل فينجر مع الفريق أولا، ومن ثم سيحدد اللاعب الفرنسي ما إذا كان سيواصل مع المدفعجية أم سيقرر الرحيل إلى أي فريق آخر، وذلك اعتمادًا على مشروع النادي سواء ببقاء فينجر أو برحيله.

وأضاف وكيل أعمال جيرو أن رغبة اللاعب هي الاستمرار في صفوف الفريق لمدة طويلة، خاصة أنه يتواجد مع المدفعجية منذ 5 سنوات، ويرغب في تحقيق الإنجازات مع الفريق اللندني.

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التحرير

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