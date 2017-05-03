نائب: الموقعون على قانون «أبو حامد» لم يقرأوه

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أعلن النائب مجدي بيومي، عضو مجلس النواب، رفضه لمشروع القانون المقدم من النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن، الخاص بتعديلات قانون الأزهر الشريف، لافتًا إلى أن شيخ الأزهر خط أحمر والدستور حصن المنصب ومنحه الاستقلال التام، ولايجب علينا كنواب أن نوافق على قانون يخالف الدستور.

وأضاف بيومي، في تصريح له أن شيخ الأزهر رمز للإسلام الوسطي القائم على السلام والتسامح في العالم كله، مشيرًا إلى أن الأزهر كان وسيظل منارة للعلم في العالم كله، مستنكرًا الحملة الشرسة التي يقودها بعض الإعلاميين ضد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، مشيرًا إلى أن العالم كله يقدره فلا يجب أن يُهان في بلده.

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وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الغالبية العظمى من الموقعين عليه، كانوا يظنون أنه قانون خاص بتطوير الأزهر والجامعة، ولم يتخيل أحد أن به أي مساس بشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أو مؤسسة الأزهر، لافتًا إلى أن النواب يرفضون تحديد مدة شيخ الأزهر أو التدخل فى طريقة اختياره، مشددا أن الاقتراب من الأزهر أمر غير صحيح ولن نسمح به.