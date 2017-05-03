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السيسي يغادر القاهرة متوجهًا إلى الإمارات

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السيسي يغادر القاهرة متوجهًا إلى الإمارات السيسي يغادر القاهرة متوجهًا إلى الإمارات

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غادر الرئيس عبد الفتاح ، اليوم الأربعاء، القاهرة متوجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة لمدة يومين، يجري خلالها مباحثات مع قيادات دولة الإمارات حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، ومواصلة التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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وتأتي زيارة الرئيس السيسي لدولة الإمارات في إطار علاقات الأخوة الوثيقة بين والإمارات، بما يساهم في دفع أفق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وتأكيداً لحرص الجانبين على استمرار التنسيق بشأن سبل التعامل مع التحديات التي تواجه الأمة العربية، بهدف تعزيز العمل العربى المشترك وحماية الأمن القومي العربي.

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