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وزير التعليم: لن أسمح بتمرد المعلمين وتدخل أولياء الأمور

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وزير التعليم: لن أسمح بتمرد المعلمين وتدخل أولياء الأمور وزير التعليم: لن أسمح بتمرد المعلمين وتدخل أولياء الأمور

التحرير

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه عرض على مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، كل التفاصيل بشأن الأوضاع في الوزارة، والخطوات التي يجب تنفيذها لإعداد شباب للابتكار والإنتاج، مضيفًا أن التربية والتعليم بها عدد ضخم من العاملين يصل إلى 1.3 مليون موظف، يحتاجون لرواتب ضخمة شهريا، ولفت إلى أن المنظومة تحتاج لوقت ومجهود كبير.

وأشار الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر مجلس الوزراء اليوم، إلى أنه كانت هناك حالة من التوتر الشديد بين المعلمين بسبب الرواتب والنقل والانتداب، ووضح ذلك من خلال تفشي ظاهرة الائتلافات على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي طالبت جميعها بنقل أو انتداب أو حوافز، مشيرًا إلى أنه يتواصل مع المعلمين بشكل مستمر عبر تلك الوسائل ويطمئنهم.

وتابع شوقي: "مطالب المعلمين من إلغاء محو الأمية والنقل من مدرسة لأخرى، هى مطالب غير مقبولة، لأنها عبارة عن شروط وقع عليها المعلم عند تعيينه.. هناك قانون نعمل به ومن يرد أن يتم تعيينه يجب أن يجتاز الشروط المؤهلة للوظيفة كما لن أقبل إلا بمعلم جيد".

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وأكد شوقي أن مهنة المعلم غير مجزية ماديا، وإنما مجزية أدبيا، لافتًا إلى أن تدخل أولياء الأمور في العملية التعليمية من إلغاء امتحانات أو إعادة امتحانات، والضغط لصالح مطالب فئوية، هي أمور غير مقبولة، وقال: "مش أولياء الأمور هم من يديرون الوزارة، ويجب أن يعلموا أن الوزارة لها من يديرها، كما أن هناك نقابة معلمين أتعامل معها وليس 58 ائتلاف تمرد للمعلمين، وأنا لن أقبل بكل هذه الائتلافات".

أوضح الوزير أن الطلاب الذين سيلتحقون بالثانوية العامة في عام 2019، سوف يكون امتحانهم باللغة التي التحقوا بها، سواء عربي أو لغات.

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