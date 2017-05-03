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هيئة قناة السويس تستقبل وفدا من أكاديمية الحرب الجوية الباكستانية

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هيئة قناة السويس تستقبل وفدا من أكاديمية الحرب الجوية الباكستانية هيئة قناة السويس تستقبل وفدا من أكاديمية الحرب الجوية الباكستانية

التحرير

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استقبلت هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، وفدًا رفيع المستوى من أكاديمية الحرب الجوية الباكستانية، برئاسة اللواء طيار كمال صديقي قائد الكلية الحربية الجوية، وبرفقته عدد من أعضاء هيئة التدريس والدارسين بالكلية، وذلك للتعرف على مشروعات التطوير بهيئة قناة السويس، بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية.

وكان في استقبال الوفد نيابة عن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة القناة، المهندس أحمد شوقي، عضو مجلس إدارة الهيئة ومدير إدارة التحركات والربان محمد فوزي مراقب الملاحة بالهيئة.

وخلال الزيارة شاهد الوفد عرضًا تقديميًا عن مشروع قناة السويس الجديدة، يوضح مراحل تنفيذ المشروع من التخطيط إلى التمويل في ملحمة بطلها الشعب المصري والتنفيذ في وقت قياسي خلال عام واحد، كما اطلع الوفد على أهمية المشروع في استيعاب التطور المتوقع فى حركة التجارة العالمية ومواكبة التغيرات الحديثة في صناعة النقل البحري.

واستمع الحضور إلى شرح تفصيلي عن نظام الملاحة بقناة السويس ودور القناة الجديدة في تطوير حركة المرور بالقناة، وتقليل عدد ساعات الانتظار والعبور مما يرفع من تصنيف قناة السويس عالميا.

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كما تعرف الوفد على الفرص الاستثمارية في مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس والذي يضم مناطق لوجستية وصناعية وتجارية، بالإضافة إلي تطوير عدد من الموانئ الواعدة بالمنطقة، لخلق قيمة مضافة بالمنطقة وإنشاء مشروعات تنموية قادرة على جذب الاستثمارات وخلق العديد من فرص العمل بما يخدم الاقتصاد المصري وذلك باستغلال حجم البضائع الذي يمر بالقناة والذي يصل إلى مليار طن سنويًا.

في نهاية الزيارة، قدم المهندس أحمد شوقي عضو مجلس إدارة الهيئة، درع قناة السويس الجديدة، نيابة عن السيد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، للواء طيار كمال صديقي قائد الكلية الحربية الجوية الباكستانية، ثم دعاه والوفد المرافق للقيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة للتعرف على حجم الإنجاز على أرض الواقع.

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التحرير

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