«الإسكان»: تنفيذ رافع الصرف الصحي لـ«دار مصر» بـ6 أكتوبر

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أكد المهندس محمد عبدالحميد القصرى، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، أنه سيتم تنفيذ مدرسة تعليم أساسى نموذج "33 فصلا" بمنطقة الحى المتميز، كما سيتم تنفيذ سوق تجارية بالحى السكنى الثانى، وتم طرح الأعمال فى مناقصتين عامتين بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

قال المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنه سيتم تنفيذ رافع الصرف الصحى، وخط الطرد لمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بالمدينة، مشيرًا إلى أنه تم طرح الأعمال فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

وقال المهندس عادل إبراهيم الدسوقى، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر: "سيتم تنفيذ وحدتين صحيتين بمنطقتى خدمات مركز المدينة والحى السادس (197 عمارة)، وتنفيذ سوقين تجاريتين صغيرتين (1 - 2)، بمنطقة خدمات مركز المدينة، كما تم طرح أعمال تشغيل وصيانة وحراسة شبكة إنارة الحى السكنى الأول، ومدخل المدينة، وذلك فى 5 مناقصات عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء".

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أما المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، فقد أكد أنه سيتم استكمال تنفيذ مبنى حضانة بالحى السكنى الثانى، وتم الطرح فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

وفي مدينة العاشر من رمضان، أوضح المهندس عادل سعيد النجار، رئيس الجهاز، أنه تم طرح توريد 200 صندوق لجمع القمامة، طبقا للمقايسة المرفقة بكراسة الشروط، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة فى هذا المجال من حساب مجلس الأمناء.

وأضاف المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور: تم طرح أعمال رعاية وحراسة المسطحات الخضراء وما عليها من مزروعات مختلفة، وصيانة وحراسة شبكات الرى بالرش بالجزر الرئيسية والفرعية والميادين بالحيين الثالث والرابع والأماكن المجاورة بالمدينة، طبقا للوحات المرفقة، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.