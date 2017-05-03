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حجازي يبحث مع ممثلي الأحزاب آليات تحويل أسوان لعاصمة ثقافية لإفريقيا

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حجازي يبحث مع ممثلي الأحزاب آليات تحويل أسوان لعاصمة ثقافية لإفريقيا حجازي يبحث مع ممثلي الأحزاب آليات تحويل أسوان لعاصمة ثقافية لإفريقيا

التحرير

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التقى محافظ أسوان،  اللواء مجدي حجازي، للمرة الثانية ممثلي الأحزاب السياسية بالمحافظة،  صباح اليوم الخميس، لمناقشة مقترح إعلان الرئيس  بتحويل أسوان إلى عاصمة اقتصادية وثقافية لإفريقيا ومشتى عالمي والذي أعلنه خلال المؤتمر الوطني الثاني للشباب.
 
وأكد حجازي أن هذه اللقاءات تعتبر بدايةً لوضع التصور الكامل لتكون أسوان قبلة اقتصادية وثقافية ومشتى عالمي، حيث يتم تجميع كافة الأفكار والرؤى المطروحة من ممثلي كل الوظائف الحكومية والقطاع العام والاقتصادي وأيضا من الشباب والمرأة والأحزاب والنقابات والغرفة التجارية والمجتمع المدني بجانب المتخصصين علميا في جامعة أسوان والجامعة العمالية والأكاديمية العربية، علاوة على استقبال أي أفكار جديدة من أبناء أسوان على موقع هيئة التخطيط العمراني، ليتم على أثرها وضع الخطط المختلفة لتنفيذ التصور القابل للإضافة والتطوير.
 
واستمع المحافظ لآراء وأفكار ممثلي الأحزاب السياسية، حيث كان أبرز المقترحات إقامة ملتقيات رياضية وفنية يشارك فيها أبناء الدول الإفريقية، وأيضا تخصيص أركان بأسماء هذه الدول داخل متحف النيل، مع إنشاء قنصليات لدول حوض النيل بأسوان، علاوة على تنفيذ مشروعات تدعم حركة التجارة البينية بين وإفريقيا، فضلًا عن إنشاء خط سكة حديد يربط أسوان بالدول الإفريقية، وكذلك إنشاء مصنع للحديد والصلب، ومركز أو مدينة علمية وثقافية وترفيهيةاستكشافية لتعريف الطلاب الأفارقة بالعلوم المختلفة وسينما ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى مقترح بإنشاء مباني جديدة بطريق صحاري / المطار تكون بمثابة ملتقيات للشباب الإفريقي مع قيام جامعة أسوان بتخصيص منح دراسية للطلاب الأفارقة وأيضاً حوافز استثمارية.

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 وكان من ضمن المقترحات كذلك تنظيم قوافل ثقافية علمية للمرأة مع الدول الإفريقية، وإقامة أرض معارض عالمية بأسوان لتحقيق التبادل التجاري مع إفريقيا، وإنشاء منطقة لوجستية وتفعيل دور الغرف التجارية لإنشاء كيانات اقتصادية مع التركيز على الدعايا الإلكترونية وعمل أفلام وثائقية عن مقومات أسوان، وأيضًا تخصيص مقر للكاف بالاتحاد الإفريقي في أسوان، وكذلك ترجمة عروض الصوت والضوء بمعبد أبو سمبل للغات الأفريقية، وإنشاء متحف مخصص للتراث الإسلامي الإفريقي بالإضافة إلى مركز طبي استشفائي، وتفعيل برتوكول تنظيم دورات وبعثات تعليمية في مجال الكهرباء.

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التحرير

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