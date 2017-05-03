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رسالة مؤثرة من حسن الرداد بعد أنباء مرض زوجته

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رسالة مؤثرة من حسن الرداد بعد أنباء مرض زوجته رسالة مؤثرة من حسن الرداد بعد أنباء مرض زوجته

نشر الفنان حسن الرداد صورة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، لزوجة تقبل رأس زوجها ويظهر عليهما ملامح الحب والاحتواء حتى التقدم في العمر، وعلق عليها قائلًا: "أعتقد الصورة بتتكلم عن نفسها بتقول إن الصحة والجمال وكل حاجة بتخلص بس الحب هو اللى بيبقى، الناس بتضيع وقتها في صراعات تافهة وجري ورا الفلوس وبيضيعوا وقتهم بعيد عن الناس الحلوة اللى بتحبهم ربنا يخلى لنا كل أهلنا وحبايبنا". 
 
وانهالت التعليقات على الصورة متمنين لحسن وإيمي السعادة واستمرار الحب بينهما دائمًا، وربط كثيرون بين مرض إيمي والصورة ووقوف حسن بجانبها في محنة مرضها، وقالت التعليقات: "هذا تلميح لوقفتك مع إيمي خلال مرضها"، و"ربنا يخلي لك إيمي"، و"كلامك بيدخل القلب ومعك حق". 
 
كان الرداد نفى مؤخرًا، كل ما تردد حول مرض زوجته، بعد أن التزم الصمت لفترة، وقال عبر صفحته على "فيس بوك": "أحب أطمن كل الناس أن إيمي صحتها كويسة وكل الأخبار المتداولة عن مرضها غير صحيحة".
 
يذكر أن مرض إيمي احتل، مؤخرًا، قائمة البحث على جوجل، بعدما أعلن والدها ووالدتها عن مرض ابنتهما دون ذكر تفاصيل حول هذا المرض.
رسالة مؤثرة من حسن الرداد ومعجبيه: «تلميح لوقفتك مع إيمي في مرضها»
رسالة مؤثرة من حسن الرداد ومعجبيه: «تلميح لوقفتك مع إيمي في مرضها»
 

 

 

المصدر : فيتو

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