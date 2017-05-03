بالشروط والتفاصيل || مئات فرص العمل بدول الخليج براتب يصل إلى 12 ألف جنيه وبرعاية الدولة المصرية وتلقي الطلبات بداية من اليوم

سمر العشري

بداية من اليوم وحتى 11 مايو الجاري، تبدأ وزارة القوى العاملة في تلقي طلبات من راغبي الوظائف لدى دول الخليج بشركة للتجارة والمقاولات، وقد أعلنت الوزارة عن توفير 730 فرصة عمل برواتب تصل إلي 12 ألف جنيه وتبدأ من 6 آلاف جنيه، هذا بخلاف السكن والمواصلات والبدلات والإضافي.

وظائف بدول الخليج براتب 12 ألف جنيه

وفي بيان صحفي اليوم أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الوظائف المطلوبة للشركة هي:

360 عامل ويشترط خبرة عامين، ولا يقل السن عن 21 سنة.

100 نجار مسلح.

50 حداد مسلح .

80 سقال (شدة معدنية).

25 مساح خرسانة.

75 بناء.

15 فني سيلانت.

15 كهربائي.

10 سباك صحي.

وأضاف سعفان أن الطلبات يتم تقديمها إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل، وذلك بديوان عام وزارة القوى العاملة، وعنوانها 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر- القاهرة.

والأوراق المطلوبة هي:

السيرة الذاتية.

شهادة الخبرة، ولن تقبل أي طلبات غير مستوفاه للشروط المذكورة.

المصدر : مصر فايف