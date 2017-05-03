الخميس.. "الدفاع عن الحريات" تُعلن تقرير أوضاع الصحافة خلال 4 شهور

كتبت - هاجر حسني:

تعقد جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات مؤتمرها الصحفي، غدا الخميس، بنقابة الصحفيين؛ للإعلان عن تقرير اللجنة بشأن أوضاع حرية الصحافة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي، كما سيتم توزيع ملخص لتقرير لجنة حريات النقابة عن حرية الصحافة خلال العام الماضي 2016 والذي صدقت عليه الجمعية العمومية للصحفيين.

ويشهد اليوم العديد من الفعاليات، على رأسها إعادة إحياء قضية اقتحام النقابة، وتكريم المتهمين فيها، بينهم النقيب السابق يحيى قلاش، وأعضاء بمجلس النقابة السابق، وطرح قضية حرية الصحافة، وعرض وضع الصحافة في مصر خلال العام الماضي، والشهور الأولى من عام 2017، إلى جانب فعاليات فنية، ومعرض لأبرز صور جمعيتنا العمومية التاريخية.​