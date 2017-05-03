محافظ سوهاج يُشدد على تكثيف حملات المرور بطريق الجامعة الجديد

سوهاج – عمار عبد الواحد:

شدد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، على ضرورة تكثيف الحملات المرورية وتواجد سيارات الإسعاف على طريق الجامعة الجديدة بالكوامل خلال فترة الامتحانات، والتي تبدأ السبت المقبل وحتى نهاية موسم الامتحانات، وذلك لرصد المخالفات وتحقيق السيولة المرورية على الطريق، والحفاظ على سلامة الطلاب، والتعامل مع أي ظرف طارئ.

وأكد المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، على ضرورة التزام سائقي السيارات بالسرعات المقررة، والالتزام بقواعد المرور حفاظًا على أرواح المواطنين والطلاب، وتحرير المخالفات المالية على السائقين غير الملتزمين.