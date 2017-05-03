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دبلوماسي سابق: تصريحات المفوض السامي لحقوق الإنسان عن مصر "غير مسئولة"

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دبلوماسي سابق: تصريحات المفوض السامي لحقوق الإنسان عن مصر "غير مسئولة" دبلوماسي سابق: تصريحات المفوض السامي لحقوق الإنسان عن مصر "غير مسئولة"

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مخلص قطب مساعد وزير الخارجية الأسبق

القاهرة - (أ ش أ):

أكد السفير مخلص قطب مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن تصريحات المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول الأوضاع في ، تدخل في إطار الإصرار على تسيس قضايا حقوق الإنسان بالانتقائية واختلاقه الظرف الزمني لإصدار مثل هذه التصريحات.

وقال قطب في تصريح له اليوم الأربعاء، إن هذه التصريحات لا تتسم بالموضوعية وتستوجب بالضرورة المهنية والاستقلالية.

ووصف السفير مخلص قطب تصريحات المفوض السامي بأنها غير مسئولة وغير متوازنة وتركزت على توجيه النقد لمصر التي تتصدى بشجاعة لعمليات إرهابية أدانتها دول العالم والمنظمة الدولية، وفي الوقت نفسه نأمل فيه أن تكون هناك مساندة وتعاون مشترك بين دول العالم ومنظماته الدولية لاجتثاث الإرهاب وفكره ومنابعه .

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