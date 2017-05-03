شوقي: الحكومة ناقشت تحسين وضع التعليم.. ومرتبات المعلمين منخفضة

كتب - محمد غايات:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، ناقش أوضاع التعليم في مصر والخطوات التي تستهدف الوصول لنظام تعليمي مبتكر لإعداد شباب قادر علي المنافسة العلمية.

وأضاف شوقي في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الوزارة بها 1.7 مليون موظف يتقاضون مرتبات كل شهر، وهناك ضغوط كبيرة على الوزارة، لافتا إلى أن مجتمع المعلمين يغلب عليه الشكوى دائما.

وأوضح أن "مرتبات المعلمين منخفضة للغاية".

وقال وزير التعليم إن "مصر تحتاج للتقدم وبالتالي فالإعلام لابد وأن يكون مع الوزارة وليس عليها".

وأوضح أن كل محافظة بها مدارس مصغرة، والمنظومة التعليمية بها مشاكل كثيرة، موضحا أن هناك ١٠٠ ائتلاف تم رصدهم جميعهم يشكون من سوء التعليم، مشددًا على أنه لا توجد أي استثناءات في الاختبارات التي تتم لاختيار معلمين.​