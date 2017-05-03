بالصور.. محافظ بني سويف يكرّم عمال النظافة بمناسبة عيدهم

بني سويف ــ أحمد كامل:

كرم المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، 50 عاملا بمشروع النظافة بالمحافظة، تقديراً لجهودهم في الحفاظ علي النظافة العامة بالشوارع والميادين ونظافتها ومظهرها الحضاري، مهنئنا العمال بمناسبة عيدهم، ومطالبا ببذل مزيد من الجهد والعطاء في الفترة المقبلة.

وأكد محافظ بني سويف أن التكريم يأتي في إطار تحفيز المتميزين من العاملين في كل القطاعات، ودعمهم بمختلف أوجه الدعم، لتشجيعهم على مزيد من العمل والجهد، لتحسين مستوى الخدمات والمرافق التي يتعامل معها المواطن بشكل أساسي، فضلا عن الدفع بجهود الدولة لتحقيق تنمية شاملة، تشمل كافة جوانب المواطن الحياتية.

وتفقد محافظ بني سويف عددا من مواقع عمل مشروع النظافة، بميدان المديرية وشارع أحمد عرابي وعبدالسلام عارف وميدان التأمين الصحي وكورنيش النيل، برفقة اللواء يسري خضر السكرتير العام، واللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام.

وأعرب المحافظ عن تقديره الكبير لعمال النظافة، ولدورهم الرئيسي في تحسين منظومة النظافة، موكدًا أنهم الركيزة الأساسية لنجاح المنظومة على مستوى المحافظة.