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منافذ "أمان" تجوب الإسماعيلية لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

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منافذ "أمان" تجوب الإسماعيلية لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة منافذ "أمان" تجوب الإسماعيلية لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

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مشروع أمان لمحاربة غلاء الأسعار

الإسماعيلية - إنجي هيبة:
أعلن عماد حجازي، المتحدث الرسمي لتموين الإسماعيلية، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، عن تواجد السيارات والمنافذ المتحركة، "أمان"، التابعة لوزارة الداخلية، لبيع اللحوم والمواد الغذائية بأسعار مدعمة بالإسماعيلية.

وأوضح حجازي أن سيارات السلع الغذائية (لحوم - أسماك - بقالة) التابعة لمشروع أمان لمحاربة غلاء الأسعار وجشع التجار، تتواجد بميدان حي السلام ومنطقة مجمع المصالح الحكومية خلف مجمع المحاكم، تحت إشراف العقيد ولاء رضوان، رئيس مباحث بالإسماعيلية.

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