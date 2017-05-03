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سفينة حاويات تعبر قناة السويس بمليون دولار رسوم

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سفينة حاويات تعبر قناة السويس بمليون دولار رسوم سفينة حاويات تعبر قناة السويس بمليون دولار رسوم

مصراوي Masrawy

أكبر سفينة حاويات في العالم تعبر قناة السويس

الإسماعيلية - انجي هيبة:

قالت مصادر ملاحية بهيئة قناة السويس، إن سفينة الحاويات العملاقة "MOl triumph"، عبرت المجرى الملاحي للقناة، اليوم الأربعاء، ضمن قافلة الجنوب وعددها 29 سفينة، في طريقها لميناء طنجة بالبحر المتوسط.

وتعد triumph ثاني أكبر سفينة حاويات في العالم بعد "madrid maersk"، ودُشنت مطلع أبريل الماضي بحمولة 20 ألفا و560 حاوية، ووصلت أول ميناء لها بالصين قبل أسبوع.

وأشارت المصادر إلى أن السفينة سددت ما يقرب من مليون دولار كرسوم عبور، طبقًا لحمولتها.

وصعد وفد من هيئة قناة السويس، لتقديم درع تذكاري لطاقم السفينة، وهو تقليد تتبعه القناة للسفن التي تعبر المجرى الملاحي في رحلاتها الأولى.

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