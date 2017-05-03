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هذا هو سر الهلال الأبيض في الأظافر.. وعلاقته بالصحة

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هذا هو سر الهلال الأبيض في الأظافر.. وعلاقته بالصحة هذا هو سر الهلال الأبيض في الأظافر.. وعلاقته بالصحة

مصراوي Masrawy

هذا هو سر الهلال الأبيض في الأظافر.. وعلاقته بالص

كتب - هشام عواض:

البعض منا لديه بقعة بيضاء في أظافره تتخذ شكل هلال، ولكن لا نعلم ما سر هذه البقعة البيضاء وإلى ماذا تشير.

تُسمى هذه البقعة علميًا بـ"هليل الظفر" أو "Fingernail Lunula"، وتظهر في أغلب الأحياة على في إصبع الإبهام، بحسب موقع "med scape".

ويؤكد العلماء على أن هذه البقعة عندما تتخذ شكل أبيض واضح ونظيف، تدل على الصحة الجيدة للشخص ونشاطه الدائم.

وإذا ظهرت هذه البقعة على 8 أو 10 أصابع فهذا مؤشر على عمل المناعة بشكل جيد.

أما إذا ظهرت البقعة بشكل خافت وضئيل أو كانت غير موجودة من الأساس، فهذا يدل على الأرجح على أن صحة الشخص غير جيدة، وقد يكون الشخص لديه شعور بالإرهاق والتوتر ونقص في طاقته.

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مصراوي Masrawy

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