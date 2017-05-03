«هجوم الفراعنة» صداع في رأس كوبر قبل موقعة تونس

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كشف مصدر بجهاز المنتخب الوطني الأول، أن الفريق يعاني في الفترة الحالية من أزمة كبيرة على مستوى خط الهجوم، وذلك قبل مواجهة منتخب تونس شهر يونيو المقبل، ضمن مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019 بالكاميرون.

وقال المصدر في تصريحات لـ«التحرير»، إن باسم مرسي مهاجم الزمالك، بعيد تمامًا عن مستواه، كما سيغيب أحمد حسن كوكا مهاجم براجا البرتغالي عن معسكر المنتخب لظروف الإصابة، إلى جانب عدم ظهوره بمستوي جيد في أمم إفريقيا الأخيرة.

شاهد أيضا

وأضاف أن محمود عبد المنعم "كهربا" انتهت إعارته إلى اتحاد جدة، وسيغيب عن المباريات والتدريبات لمدة شهر كامل حتى موعد المعسكر المقبل، كما يغيب عمرو جمال مهاجم الأهلي عن المعسكر المقبل لتراجع مستواه وابتعاده عن المشاركة مع فريقه.