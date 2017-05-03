أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - رانيا بدر " خبيرة تغذية " ... طريقة عمل " سلطة لسان عصفور بالبيض " -
نواب في البرلمان الليبي يؤيدون لقاء السراج وحفتر -
مقتل 11 من طالبان في قصف جوي شمال أفغانستان -
السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... لعنة الفراعنة وأول جمجمة تمثال عثرت عليها -
ستاد مصر - عمرو فتحي / المدرب العام لسموحة: الحديث عن الإصابات أصبح أكثر من اللازم -
135 نائبًا يوقعون على مذكرة لرفض تعديلات قانون الأزهر -
عبد العال يفتتح الجلسة العامة لمناقشة المواد الخلافية بقانون الاستثمار -
محافظ جنوب سيناء: نبحث تقديم قروض للمواطنين لسداد مقدم الإسكان -
"الكَفَن" يُنهي خصومة ثأرية عمرها 12 عامًا بين "الجعافرة" و"عيد" في الشرقية -
محافظ سوهاج يعلن تشغيل محطة مياه أولاد سالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

«هجوم الفراعنة» صداع في رأس كوبر قبل موقعة تونس

Google+ Print
«هجوم الفراعنة» صداع في رأس كوبر قبل موقعة تونس «هجوم الفراعنة» صداع في رأس كوبر قبل موقعة تونس

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشف مصدر بجهاز الوطني الأول، أن الفريق يعاني في الفترة الحالية من أزمة كبيرة على مستوى خط الهجوم، وذلك قبل مواجهة منتخب تونس شهر يونيو المقبل، ضمن مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019 بالكاميرون.

وقال المصدر في تصريحات لـ«التحرير»، إن باسم مرسي مهاجم ، بعيد تمامًا عن مستواه، كما سيغيب أحمد حسن كوكا مهاجم براجا البرتغالي عن معسكر المنتخب لظروف الإصابة، إلى جانب عدم ظهوره بمستوي جيد في أمم إفريقيا الأخيرة.

شاهد أيضا

وأضاف أن محمود عبد المنعم "كهربا" انتهت إعارته إلى اتحاد جدة، وسيغيب عن المباريات والتدريبات لمدة شهر كامل حتى موعد المعسكر المقبل، كما يغيب عمرو جمال مهاجم الأهلي عن المعسكر المقبل لتراجع مستواه وابتعاده عن المشاركة مع فريقه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
طاقم تحكيم مغربي لمباراة الزمالك وأهلي طرابلس

طاقم تحكيم مغربي لمباراة الزمالك وأهلي طرابلس

الجزيرة يصطدم بالزمالك والأهلي مع سبورتنج في «سوبر السلة»

الجزيرة يصطدم بالزمالك والأهلي مع سبورتنج في «سوبر السلة»

فيديو.. سويلم لـ«الأهلي والزمالك»: كل نادي مسؤول عن جماهيره

فيديو.. سويلم لـ«الأهلي والزمالك»: كل نادي مسؤول عن جماهيره

بالفيديو.. إبراهيم حسن: هذا هو أكثر لاعب أخشاه في الزمالك

بالفيديو.. إبراهيم حسن: هذا هو أكثر لاعب أخشاه في الزمالك