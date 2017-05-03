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هاني رمزي يرفض إلغاء معسكر مايو.. ويتمسك بضم عاشور

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هاني رمزي يرفض إلغاء معسكر مايو.. ويتمسك بضم عاشور هاني رمزي يرفض إلغاء معسكر مايو.. ويتمسك بضم عاشور

التحرير

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أبدى هاني رمزي المدير الفني لمنتخب للمحليين، رفضه التام لفكرة عدم إقامة معسكر في شهر مايو الجاري.

 وأكد رمزي لمعاونيه أن عدم خوض معسكرات لمدة شهرين متتاليين، أمر في غاية الخطورة على الفريق لأنه يؤثر بالسلب من كافة النواحي.

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وتمسك الجهاز الفني للمنتخب بضم حسام عاشور لاعب الأهلي، لمعسكر الفراعنة في يونيو المقبل.

 ورفض هاني رمزي فكرة استبعاد اللاعب بعد إيقافه من جانب لجنة المسابقات بحجة عدم مشاركته الفترة المقبلة في المباريات، خاصة وأنه شارك طوال الموسم تقريبًا بصفة أساسية ولن يتأثر سلبًا بفترة إيقافه.

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التحرير

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