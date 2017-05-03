انتظام فتحي وعوض وغياب سعد سمير عن تدريبات الأهلي

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية، اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش بالدوري، بمعلب مختار التتش بالجزيرة.

وانتظم في المران الثنائي أحمد فتحي ومسعد عوض، حيث كان فتحي اكتفى بأداء تدريبات منفردة أمس الثلاثاء؛ بسبب معاناته من إجهاد العضلة الضامة، بينما جاء انتظام مسعد عوض، بعد أن غاب عن المران أمس، بإذن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

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فيما تغيب سعد سمير عن التدريبات بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني، لإنهاء أوراق التجنيد الخاصة به.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، غدًا الخميس، على استاد الجيش بالسويس، ضمن مباريات الجولة الـ27 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.