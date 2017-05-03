سمية الخشاب تنشر فيديو يجمعها بأحمد سعد بعد شائعة زواجهما

نشرت الفنانة سمية الخشاب عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو يجمعها بالمطرب أحمد سعد من كواليس تسجيل تتر مسلسلها الجديد "الحلال".

وفي السياق نفسه علقت سمية على الفيديو قائلة: «مساكم ورد وحشتوووني...كواليس دويتو انا والنجم أحمد سعد الحلال ٢٠١٧»، ويعد هذا الفيديو أول منشور لسمية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد شائعة زواجها من أحمد سعد، التي أعلنتها الفنانة ريم البارودي.

يذكر أن مسلسل "الحلال" من بطولة سمية الخشاب، ومها أحمد، ويسرا اللوزي، ودينا فؤاد، ومن تأليف سماح الحريري، ومن إخراج أحمد شفيق.

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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