بالفيديو || زوج مصري يكتشف بالمصادفة وجود فيديوهات إباحية لزوجته على أحد المواقع ويوجه رسالة مشروطة لها وغريبة ولشقيقه .. وطفله تحكي رؤيتها لوالدتها تمارس الجنس مع عمها وانهيار الأب علي الهواء

سمر العشري

في ظل الأزمات المتلاحقة التي تظهر بشكل غريب وجديد على المجتمع المصري، انتشرت في الفترة الأخيرة كثير من القضايا الإباحية سواء بالتحرش أو الاغتصاب أو الخيانة الزوجية، وبدأت القنوات الفضائية تعرض بشكل مستمر وبصفة يومية في برامج التوك شو الخاصة بها مثل تلك القضايا.

وفي هذا السياق عرض أمس الاعلامي محمد الغيطي في برنامجه “صح النوم”، المُذاع على قناة “LTC” الفضائية قضية مثيرة للجدل، لزوج وجد على موبايل زوجته مقاطع فيديو لها منشورة على أحد المواقع الدولية، وأنه واجهها بالأمر فاعترفت وأكدت له أنها شبكة دولية ولها أفراد في مصر، فانهار الزوج وترك المنزل ونزل إلى الشارع وهو في حالة انهيار كامل.

وأكد أنه عندما عاد إلى المنزل مرة أخرى وجدها تركته وهربت، ووجه الزوج رسالة هامة لزوجته بأن تعود مرة أخرى وأنها سوف يسامحها على فعلتها، إلا أنها لن تعود إلى الحياة معه مرة أخرى، وأن مسامحته لها مقترنة باعترافها أمام النائب العام بأفراد ذلك التنظيم في مصر.

أما شقيقه الذي قال عنه أنه شريكها فرفض توجيه أي رسالة له، كما طالب الرجل المجتمع المصري بضرورة احترام القيم والمبادىء والمحافظة عليها على حد وصفه للحد من مثل تلك الظواهر.

المصدر : مصر فايف