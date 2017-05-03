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بالصور.. إزالة 707 حالات تعدٍّ على أراضٍ زراعية بالشرقية

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مصراوي Masrawy

إزالة 707 حالات تعدٍّ على أراضٍ زراعيةإزالة 707 حالات تعدٍّ على أراضٍ زراعية

إزالة 707 حالات تعدٍّ على أراضٍ زراعية (2)إزالة 707 حالات تعدٍّ على أراضٍ زراعية (2)

إزالة 707 حالات تعدٍّ على أراضٍ زراعية (3)إزالة 707 حالات تعدٍّ على أراضٍ زراعية (3)

إزالة 707 حالات تعدٍّ على أراضٍ زراعية (4)إزالة 707 حالات تعدٍّ على أراضٍ زراعية (4)

إزالة 707 حالات تعدٍّ على أراضٍ زراعية (5)إزالة 707 حالات تعدٍّ على أراضٍ زراعية (5)

إزالة 707 حالات تعدٍّ على أراضٍ زراعية (6)إزالة 707 حالات تعدٍّ على أراضٍ زراعية (6)

الشرقية – فاطمة الديب:

أزالت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع مديرية الزراعة، اليوم الأربعاء، عدد 707 حالات تعدّ بالبناء المخالف على أراض زراعية بنطاق المحافظة.

وأوضح المهندس علاء عفيفي، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أن التعديات كانت تشغل مساحة 27 فدانًا بمختلف مراكز وقرى ومدن المحافظة، بنسبة تنفيذ 89%.

وشدد وكيل وزارة الزراعة، في تصريحات صحفية، على استمرار حملات إزالة التعديات في مرحلة المهد؛ قبل أن تتفاقم وتصبح كتلًا خرسانية يصعب التعامل معها.

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