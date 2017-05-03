أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - رانيا بدر " خبيرة تغذية " ... طريقة عمل " سلطة لسان عصفور بالبيض " -
نواب في البرلمان الليبي يؤيدون لقاء السراج وحفتر -
مقتل 11 من طالبان في قصف جوي شمال أفغانستان -
السفيرة عزيزة - نورا شوقي " عالمة آثار " ... لعنة الفراعنة وأول جمجمة تمثال عثرت عليها -
ستاد مصر - عمرو فتحي / المدرب العام لسموحة: الحديث عن الإصابات أصبح أكثر من اللازم -
135 نائبًا يوقعون على مذكرة لرفض تعديلات قانون الأزهر -
عبد العال يفتتح الجلسة العامة لمناقشة المواد الخلافية بقانون الاستثمار -
محافظ جنوب سيناء: نبحث تقديم قروض للمواطنين لسداد مقدم الإسكان -
"الكَفَن" يُنهي خصومة ثأرية عمرها 12 عامًا بين "الجعافرة" و"عيد" في الشرقية -
محافظ سوهاج يعلن تشغيل محطة مياه أولاد سالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

وحدات سكنية بالإيجار لمتضرري عقار حي غرب بسوهاج

Google+ Print
وحدات سكنية بالإيجار لمتضرري عقار حي غرب بسوهاج وحدات سكنية بالإيجار لمتضرري عقار حي غرب بسوهاج

مصراوي Masrawy

أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج

سوهاج ـ عمار عبد الواحد:

قرر الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، منح 6 وحدات سكنية بعمارات الإيواء الجديدة بأولاد عزاز بمركز سوهاج، للأسر المتضررة من إخلاء العقار الذي تعرض لميل شديد بالغياتية بحي غرب المدينة.

وأوضح المحافظ أنه سيتم منح الوحدات السكنية للأسر المتضررة بنظام الإيجار الشهري بصورة مؤقتة لمدة عام، حتى توفيق أوضاعهم.

يذكر أن المحافظ قد تلقى بلاغاً من رئيس الوحدة المحلية لحي غرب، بتعرض عقار بنطاق الحي لميل شديد، ما يعرض حياة السكان للخطر.

وكلف المحافظ، رئيس الوحدة المحلية لحي غرب بإخلاء العقار والعقارات المجاورة، وتشكيل لجنة من الجهات المختصة، لدراسة أسباب ميل العقار واتخاذ الإجراءات اللازمة، حفاظا على سلامة المواطنين.

وأوضح أحمد شاكر، رئيس الوحدة المحلية لحي غرب، أن أحد المقاولين تولى هدم المنزل الآيل للسقوط بعد حدوث الميل، تفادياً لخطر وقوعه على العقارات المجاورة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
نواب في البرلمان الليبي يؤيدون لقاء السراج وحفتر

نواب في البرلمان الليبي يؤيدون لقاء السراج وحفتر

مقتل 11 من طالبان في قصف جوي شمال أفغانستان

مقتل 11 من طالبان في قصف جوي شمال أفغانستان

135 نائبًا يوقعون على مذكرة لرفض تعديلات قانون الأزهر

135 نائبًا يوقعون على مذكرة لرفض تعديلات قانون الأزهر

عبد العال يفتتح الجلسة العامة لمناقشة المواد الخلافية بقانون الاستثمار

عبد العال يفتتح الجلسة العامة لمناقشة المواد الخلافية بقانون الاستثمار