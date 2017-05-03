وحدات سكنية بالإيجار لمتضرري عقار حي غرب بسوهاج

سوهاج ـ عمار عبد الواحد:

قرر الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، منح 6 وحدات سكنية بعمارات الإيواء الجديدة بأولاد عزاز بمركز سوهاج، للأسر المتضررة من إخلاء العقار الذي تعرض لميل شديد بالغياتية بحي غرب المدينة.

وأوضح المحافظ أنه سيتم منح الوحدات السكنية للأسر المتضررة بنظام الإيجار الشهري بصورة مؤقتة لمدة عام، حتى توفيق أوضاعهم.

يذكر أن المحافظ قد تلقى بلاغاً من رئيس الوحدة المحلية لحي غرب، بتعرض عقار بنطاق الحي لميل شديد، ما يعرض حياة السكان للخطر.

وكلف المحافظ، رئيس الوحدة المحلية لحي غرب بإخلاء العقار والعقارات المجاورة، وتشكيل لجنة من الجهات المختصة، لدراسة أسباب ميل العقار واتخاذ الإجراءات اللازمة، حفاظا على سلامة المواطنين.

وأوضح أحمد شاكر، رئيس الوحدة المحلية لحي غرب، أن أحد المقاولين تولى هدم المنزل الآيل للسقوط بعد حدوث الميل، تفادياً لخطر وقوعه على العقارات المجاورة.