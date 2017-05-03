محافظ المنيا يوجه بالتنسيق بين المركز التكنولوجي وإدارة خدمة المواطنين لتلقي الشكاوى

المنيا - ريمون الراوي:

عقد عصام البديوي، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجه تطبيق المنظومة الإلكترونية عبر المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، والتي من أبرزها عزوف المواطنين عن الذهاب إلى المركز التكنولوجي لتقديم الشكاوى والطلبات.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، على ضرورة التنسيق الدائم بين إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، وباقي إدارات خدمة المواطنين، مطالبًا بمزيد من التفاعل مع مشاكل المواطنين وسرعة الرد عليها وحلها.

كما بحث، كيفية تحقيق الربط بين المركز التكنولوجي، وإدارة خدمة المواطنين، ودور مركز المعلومات، ودعم اتخاذ القرار في هذا الشأن، والذي يتمثل في التسجيل وعمل الإحصائيات ومتابعة نسب تحقيق وإنجاز خدمات المواطنين.