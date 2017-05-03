مناقصة لإحلال وتوسيع 14 مدرسة بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن طرح هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، مناقصة عامة لإحلال وتوسيع 14 مدرسة بمختلفة مراكز المحافظة، وإنشاء مدرسة ساحل طهطا الثانوية المشتركة، وإدارة سوهاج التعليمية.

وأوضح عبدالمنعم، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه سيتم عمل إحلال جزئي لـ 3 مدارس، هي مدرسة العمري الابتدائية، ومدرسة أولاد علي الإعدادية المشتركة، ومدرس النصر الابتدائية المشتركة، وإحلال كلي لمدرسة روافع القصير الإعدادية الحديثة بسوهاج.

كما تشمل المناقصة توسيع 10مدارس هي: مجمع بنجا الابتدائية، وعرابة أبوعزيز الابتدائية، ونجع محمد حسن بشطورة الابتدائية المشتركة، والبراهمة الجديدة للتعليم الأساسي، وإدفا الإعدادية، والمنشأة الثانوية الفنية بنات، ونجع الساقية بالكولا، وعرابة أبو الدهب الابتدائية الجديدة، وطهطا الإعدادية بنات، والسادات الابتدائية.