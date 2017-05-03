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إزالة 25 حالة تعدّ على أراضٍ زراعية بأسيوط .. صور

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مصراوي Masrawy

ازالة تعديات الاراضي الزراعية (1)ازالة تعديات الاراضي الزراعية (1)

ازالة تعديات الاراضي الزراعية (2)ازالة تعديات الاراضي الزراعية (2)

ازالة تعديات الاراضي الزراعية (3)ازالة تعديات الاراضي الزراعية (3)

ازالة تعديات الاراضي الزراعية (4)ازالة تعديات الاراضي الزراعية (4)

أسيوط - أسامة صديق:

قال حسين كشك، رئيس مركز ومدينة أبو تيج، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء: "إنه جرى تنفيذ 25 قرار إزالة لحالات تعدٍّ على أراض زراعية بقرية الفليو بمركز أبو تيج، وذلك عبر لجنة مكونة من مسئولين بالوحدة المحلية بالمدينة، وقوة من شرطة المركز والإدارة الزارعة والجمعية الزراعية".

وأشار رئيس المركز إلى تنفيذ الإزالات باستخدام معدات الوحدة المحلية من لوادر ومعدات بجانب عمال الوحدة المحلية.

كان المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، شدّد، في وقت سابق، على جميع رؤساء المراكز والمدن، بإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية فور وقوعها، وتحرير المحاضر للمخالفين للقضاء على هذه الظاهرة نهائيًّا والحفاظ على الأراضي الزراعية من خطر الزوال والتصحر.

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